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Sağlık Bakanı Koca'dan 'bahar' uyarısı: Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım

Sağlık Bakanı Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım." ifadesini kullandı.