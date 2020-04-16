Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

Buenos Aires

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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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