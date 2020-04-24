SAĞLIK
Giriş Tarihi : 24-04-2020 19:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Al Sani görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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ETİKETLER: korona virüs
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