DÜNYA
Giriş Tarihi : 13-02-2020 17:10

Amazon'un Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

ABD şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki merkez ofisi, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğu açıklandı.

Amazon'un Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

Madrid

İspanya ulusal basınında yer alan haberlere göre, bu sabah telefonla arayan bir kişinin, Madrid'in Arganzuela Mahallesi'ndeki Amazon'un merkez ofisine bomba konulduğu ihbarında bulunulduğu bildirildi.

Madrid yerel yönetimi yetkilileri ve polis kaynakları, ihbarın ardından şirketin olduğu binanın hemen boşaltıldığını belirterek, bomba imha ekibinin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Yaklaşık 2 saat süren incelemelerin ardından çalışanların binaya girişine izin verildi.

 

 

ETİKETLER: ABD AMAZON İSPANYA BOMBA İHBARI
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