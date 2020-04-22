SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-04-2020 18:42

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi denetim

İçişleri Bakanlığının ülke genelindeki uygulaması kapsamında Ankara'da, ramazan öncesi yoğun ilgi gören Ulus hali başta olmak üzere bir çok noktada marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi denetim

Ankara

İçişleri Bakanlığından, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik denetimler yapılacağı bildirildi.

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