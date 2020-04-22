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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi denetim

İçişleri Bakanlığının ülke genelindeki uygulaması kapsamında Ankara'da, ramazan öncesi yoğun ilgi gören Ulus hali başta olmak üzere bir çok noktada marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.