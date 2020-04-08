Erdoğan ve Şi Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

İstanbul

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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