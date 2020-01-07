DÜNYA
Giriş Tarihi : 07-01-2020 14:09

Almanya, askerlerinin bir kısmını Irak dışına çıkarıyor

Almanya, Irak’ta bulunan Alman askerlerin bir kısmını ülke dışına çıkaracağını açıkladı.

Almanya, askerlerinin bir kısmını Irak dışına çıkarıyor

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis’teki ilgili komisyonların üyelerine yazdıkları mektupta, Irak’ta bulunan askerlerinin bir bölümünün ülke dışına çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

Özellikle Bağdat ve Taci bölgesindeki asker sayısının azaltılacağı belirtilen mektupta, "Burada görev yapan askerler vakitlice Ürdün ve Kuveyt’e nakledilecek." ifadesi yer aldı.

Mektupta, eğitim yeniden başladığında bu güçlerin Irak'a geri döneceği vurgulandı.

Alman askerlerinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin Irak hükümetiyle yürütülen görüşmelerin devam ettiği aktarılan mektupta, Irak hükümetinin talep etmesi halinde Almanya'nın Irak’taki görevi prensip olarak sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

Mektupta, Irak hükümetinin vereceği karara saygı duyulacağı belirtildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan 32 Alman askerinin uçakla gece Ürdün’e götürüldüğü iddia edildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Maas, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’ye yaptığı açıklamada, uluslararası güçlerin Irak’tan ayrılması durumunda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin sonlanmış olacağını ve örgütün muhtemelen yeniden güçleneceğini söyledi.

Mass, terör örgütünün güçlenmesinin Irak’ın istikrarsızlaşmasına yol açacağı uyarısında bulunarak, DEAŞ karşıtı koalisyonun hızla bir araya gelerek nasıl hareket edeceğine ilişkin karar vermesi gerektiğini de kaydetti.

Almanya, DEAŞ karşıtı koalisyon çerçevesinde Irak’ta Peşmerge güçlerine ve Irak askerlerine eğitim veriyor. Irak’ta yaklaşık 130 Alman askeri bulunuyor.

 

ETİKETLER: almanya ırak alman askerleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA