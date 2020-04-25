Trump, Kovid-19'da pozitif test oranının yüzde 28'e düştüğünü açıkladı

ABD Başkanı Trump, "Son 1 haftada New York'taki vaka sayısı yüzde 50 azalırken, ölümler de yüzde 40 düştü." dedi.

Washington

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