DÜNYA
Giriş Tarihi : 18-03-2020 09:44

Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmelerine yasak getirildi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele kapsamında yurt dışına seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmelerine yasak getirildi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy ile Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni önlemleri anlattı.

Avustralyalıların yurt dışına çıkışına yasak getirildiğini açıklayan Başbakan Morrison, “Avustralyalıların seyahat yasağını tüm dünya için 4. seviyeye (SmartTraveller kurallarına göre 4. seviye : ‘‘Sağlık ve güvenliğiniz aşırı risk altında. Bu yere gitmemelisiniz.’’) yükseltiyoruz. Avustralya tarihinde ilk kez gerçekleşti. Yurt dışına çıkmayın, bu talimat çok açık.” ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirler kapsamında yaşlı bakımevlerine ziyaretlere kısıtlama getirildiğini belirten Morrison, el sıkışmama veya sarılmama tavsiyesinde bulundu.

Morrison, 100 kişiden fazla katılımın olduğu etkinliklerin yapılamayacağını, bu sınırlamaya okulların, toplu taşıma araçlarının, madenlerin ve havaalanları gibi yerlerin dahil olmadığını vurguladı.

Türkiye’deki Anzak Günü törenleri iptal edildi

Gaziler İşleri Bakanı Darren Chester, Avustralya liderliğindeki uluslararası Anzak Günü törenlerinin koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptal kapsamında Gelibolu ve Fransa’daki Anzak Günü anma törenleri de iptal edilen etkinlikler arasında yer alacak.

ETİKETLER: avustralya türkiye korona
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