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Giriş Tarihi : 03-08-2021 08:42

AVRUPA LİGİ KURALARI ÇEKİLDİ

Avrupa Ligi kuraları çekildi.

AVRUPA LİGİ KURALARI ÇEKİLDİ

       Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka’dan Randers ile eşleşecek.

       Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 3’üncü ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları 12 Ağustos’ta oynanacak.

      UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos’ta.

ETİKETLER: futbol fenerbahçe galatasaray
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