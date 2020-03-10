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Giriş Tarihi : 10-03-2020 12:48

Avcılar'da korkunç olay! Anne şoka girdi, çığlık attı

İstanbul Avcılar'da 6 aylık bir bebek iddiaya göre 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayarak 3 kattaki evlerinin balkonundan düştü. Anne sinir krizi getirerek çığlıklar atarken, bebek de hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da korkunç olay! Anne şoka girdi, çığlık attı

Akıllara durgunluk veren olay, Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir evin 3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., komşularının ifadesine göre, son dönemde sık sık yaptığı gibi dün akşam saatlerinde de evdeki bazı eşyaları balkondan attı.

Anne sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak indi. Annesinin atılan eşyaları almak üzere evden ayrılmasından sonra bir görgü tanığının ifadesine göre A.C.Y., kardeşi E. C. Y.’yi belinden tutarak balkona çıkardı.

Ayşe Y., oğlunun attığı mutfak eşyalarını toplarken, balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler bağırarak onu uyardı. Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken A.C.Y., kucağındaki minik kardeşi E.C. Y.’yi tutamadı.

Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne sinir krizi getirerek çığlıklar atarken, kanlar içerisindeki minik oğlu, sevk edilen 112 Acil ambulansı ile birlikte yakındaki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenince zaman kaybetmeden Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken anne hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturmaya başladı.

ETİKETLER: İSTANBUL AVCILAR BALKONDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
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