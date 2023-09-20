AV Bayisi Sektöründe çalışacak, tercihen enaz lise mezunu MS.Office programlarını iyi derecede kullanabilen diksiyonu düzgün, sözlü, yazılı iletişim becerisi yüksek 21- 35 yaşlarında bay çalışma arkadaşları aramaktayız. Maaş+ SGK 0530.287 19 03
AV BAYİSİNE VASIFLI 21- 35 YAŞLARINDA PERSONEL
AV BAYİSİNE VASIFLI 21- 35 YAŞLARINDA PERSONEL
ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 20-09-2023 16:15 Güncelleme : 20-09-2023 16:15
AV Bayisi Sektöründe çalışacak, tercihen enaz lise mezunu MS.Office programlarını iyi derecede kullanabilen diksiyonu düzgün, sözlü, yazılı iletişim becerisi yüksek 21- 35 yaşlarında bay çalışma arkadaşları aramaktayız. Maaş+ SGK 0530.287 19 03
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