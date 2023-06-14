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AutoCad programına hakim

AutoCad programına hakim

MİMAR & MÜHENDİS
Giriş Tarihi : 14-06-2023 10:34   Güncelleme : 14-06-2023 10:34
AutoCad programına hakim

ASKERLİKTEN muaf 23- 45 yaşlarında, iyi derecede ingilizce bilen, AutoCad programına hakim, tercihen mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu personel aranmaktadır. 0538.057 93 73

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