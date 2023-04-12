ATÖLYEMİZE CNC ATÖLYEMİZE CNC TORNACI & KAYNAKÇI Giriş Tarihi : 12-04-2023 17:14 Güncelleme : 12-04-2023 17:17 23 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER universal frezede tarama yapacak Gazaltı Kaynakçı ve Taşlamacı ATÖLYEMİZE CNC işleme merkezi kalıp deneyimi olan eleman arıyoruz. Ostim 0506.112°83°30 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: eleman ilanları ostim cnc kalıp YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır