EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-03-2020 10:33

Ateşkesten sonra dolar ne oldu?

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Rusya ve Türkiye arasında İdlib'de sağlanan ateşkes sonrası dolar/TL 6.10 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor.

Ateşkesten sonra dolar ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından ateşkes sağlandı. Ateşkes dün gece 00.01’den itibaren yürürlüğe girdi.

Dolar/TL koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin izleneceği yeni güne 6,11 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 6,1015, en yüksek 6,1257 seviyesini gördü. Euro/TL ise 6,87 seviyesinden açıldı.

Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. ABD Senatosu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin desteğiyle koronavirüse karşı mücadeleye 8,3 milyar dolar kaynak ayrılmasını içeren paketi kabul etti.

 

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi. Çin’de teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı 143 artarak 80.552’ye yükseldi.

ABD’de bugün ayın en önemli verilerinden tarım dışı istihdam gelecek. Piyasalar geçen ay 225 bin ile beklentilerin çok üzerinde gelen tarım dışı istihdamın, Şubat ayında 175 bin artacağını tahmin ediyorlar. İşsizlik oranı için beklenti yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e ineceği yönünde oluştu. Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer veri olan saatlik kazançlar için aylık beklenti yüzde 0,3, yıllık beklenti yüzde 3,0 seviyesinde.

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