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Asistan

Asistan

SEKRETER
Giriş Tarihi : 21-06-2023 13:51   Güncelleme : 21-06-2023 13:51
Asistan

İVEDİK'teki firmamıza 08:00- 18:00 saatleri arası, telefonlara bakacak, Exel'e hakim, personel özlük dosyalarını düzenleyecek Asistan alınacaktır.

0532.436 02 87
 

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