Asistan Asistan SEKRETER Giriş Tarihi : 10-06-2023 16:10 Güncelleme : 10-06-2023 16:10 7 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Sekreter ASİSTAN İVEDİK'teki firmamıza 08:00- 18:00 saatleri arası, telefonlara bakacak, Excel'e hakim, personel özlük dosyalarını düzenleyecek Asistan alınacaktır. 0533.270 93 98 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACİLL!!!ERKEK BERBERİ HURDACILAR Sitesine Vasıfsız Bay eleman ÇOK değişik projelere ortak arıyorum Vasıfsız Bayan eleman KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. iş makinası tamir ustası YALOVA Altınova'da bulunan Tır- Kamyon şoförü TAVUK firmasında TAC°Mahal Otel'e Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor