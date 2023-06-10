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Asistan

Asistan

SEKRETER
Giriş Tarihi : 10-06-2023 16:10   Güncelleme : 10-06-2023 16:10
Asistan

İVEDİK'teki firmamıza 08:00- 18:00 saatleri arası, telefonlara bakacak, Excel'e hakim, personel özlük dosyalarını düzenleyecek Asistan alınacaktır.

0533.270 93 98
 

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