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ASİSTAN

ASİSTAN

SEKRETER
Giriş Tarihi : 29-05-2023 10:02   Güncelleme : 29-05-2023 11:04
ASİSTAN

ASİSTAN

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


- Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen

- Yaş aralığı 25/35

- Ofis içi  telefon iletişimi sağlayacak

- Firmayı en iyi şekilde temsil edecek ve tanıtacak şekilde telefon ve ilanları yönetecek

- Ofise gelen müşterileri karşılayacak ve ilgili kişiye yönlendirecek

- Şirket bünyesinde gelen - giden evrak , faks ve postaları ilgili kişilere ulaştıracak

- Temsil ettiği kurumun ve görevin gerektirdiği imajın bilinciyle hareket edecek.

- Sözlü ve Yazılı iletişimi kuvvetli , Diksiyonu düzgün

- Motivasyon gücü yüksek ve ekip çalışması ruhuna sahip

- Hoşgörülü ve güleryüzlü

- Ofis araç ve gereçlerini etkin ve hızlı kullanabilen

- Organizasyon, Planlama ve temsil becerileri yüksek

SR EMLAK-SİNCAN 

DURMUŞ BEY

0542.542 01 43

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