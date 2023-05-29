ASİSTAN
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
- Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen
- Yaş aralığı 25/35
- Ofis içi telefon iletişimi sağlayacak
- Firmayı en iyi şekilde temsil edecek ve tanıtacak şekilde telefon ve ilanları yönetecek
- Ofise gelen müşterileri karşılayacak ve ilgili kişiye yönlendirecek
- Şirket bünyesinde gelen - giden evrak , faks ve postaları ilgili kişilere ulaştıracak
- Temsil ettiği kurumun ve görevin gerektirdiği imajın bilinciyle hareket edecek.
- Sözlü ve Yazılı iletişimi kuvvetli , Diksiyonu düzgün
- Motivasyon gücü yüksek ve ekip çalışması ruhuna sahip
- Hoşgörülü ve güleryüzlü
- Ofis araç ve gereçlerini etkin ve hızlı kullanabilen
- Organizasyon, Planlama ve temsil becerileri yüksek