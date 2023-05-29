Aşçı Aşçı AŞÇI Giriş Tarihi : 29-05-2023 11:28 Güncelleme : 29-05-2023 11:28 20 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER ÇAYYOLU Gordion AVM'ye Aşçı 70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı DOĞTAŞ Mobilya'ya 45- 50 yaşlarında bay Aşçı alınacaktır. 0555.964 40 01 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ERKEK Giyim Mağazasına DENİZLİ Şantiyemize İVEDİK'te Tabela Atölyesine ASİSTAN İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Kasiyer, Manav Vasıfsız Eleman. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli