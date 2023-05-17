Argon ve Gazaltı Kaynakçısı Argon ve Gazaltı Kaynakçısı TORNACI & KAYNAKÇI Giriş Tarihi : 17-05-2023 12:16 Güncelleme : 17-05-2023 12:16 32 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SARIOĞLU°ALÜMİNYUMA Montaj, Torna, CNC Operatörleri SİNCAN'daki firmamıza Argon ve Gazaltı Kaynakçısı alınacaktır. 0549.551 20 31 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı