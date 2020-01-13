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Giriş Tarihi : 13-01-2020 09:17

Arda Turan bombası! Fatih Terim...

Galatasaray'da yeniden Arda Turan sesleri. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim tecrübelifutbolcu için yeni bir hamle yapma kararı aldı

Arda Turan bombası! Fatih Terim...

Galatasaray’da Arda Turan defteri kapanmıyor... Türk Telekom Stadı’ndaki Başakşehir maçından önce Fatih Terim’in elini öpen ve geri dönüş fitilini ateşleyen tecrübeli futbolcu, 31 Ocak’a kadar yuvaya dönebilir.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan haber şöyle;

Her ne kadar Başkan Mustafa Cengiz, “Gündemimizde yok, olmayacak da. Biz oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız” dese de, teknik direktör Fatih Terim’in onunla ilgili sözleri hâlâ akıllarda. İlk olarak, “Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur bilmiyorum. Ancak Arda, futbolu Galatasaray’da mı bırakmalı? derseniz, oyum evet olur. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı” sözlerini sarfeden Terim, Başkan’ın açıklamalarına rağmen yine kapıyı kapatmamıştı. İmparator, “Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben o cümleyi kurmam. Sonuçta Galatasaray’a hizmet etmiş bir oyuncu. Zaman her şeyin ilacıdır” demişti.

Yaşanan son gelişmeler ise Arda Turan’ın yolunu iyice açtı. Öyle ki yeni transfer Onyekuru sıtma hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 ay yok. Üstelik Babel de satıldı. İmparator’un önümüzdeki günlerde yönetimden Arda Turan’ı isteyeceği ve Onyekuru döndükten sonra da eski öğrencisini form durumuna görev forvet arkasında görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda ise gerekirse boş mukaveleye imza atmaya hazır.

ETİKETLER: galatasaray arda turan fatih terim
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