EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-01-2020 10:34

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2019'da en yüksek fiyat artışı yüzde 30,76 ile patlıcanda oldu.

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay fiyat artışında patlıcanı yüzde 25,07 ile kuru soğan, yüzde 17,33 ile domates izledi. 

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,8 ile salatalık, yüzde 14,4 ile kabak, yüzde 13,28 ile nar, yüzde 12,4 ile sivri biber, yüzde 9,5 ile mercimek, yüzde 9,34 ile yumurta, yüzde 9,18 ile mandalina, yüzde 9,14 ile kaşar peyniri yer aldı.

En çok portakal ucuzladı 

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,58 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 8,81 ile kivi, yüzde 8,43 ile pırasa, yüzde 6,27 ile erkek kazağı, yüzde 6,09 ile limon, yüzde 5,64 ile beyaz lahana, yüzde 5,04 ile erkek için yünlü kaban, yüzde 4,50 ile kadın için kazak, yüzde 4,41 ile kadın hırkası izledi. 

ETİKETLER: patlıcan tüık zam şampiyonu enflasyon
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