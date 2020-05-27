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Giriş Tarihi : 27-05-2020 18:51
ARABİSTANDA HAC ve UMRE ZİYARETLERİ HENÜZ AÇILMIYOR
Arabistanda Hac ve Umre Ziyaretleri
Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süre daha hac ve umre ziyaretlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Bu konuda Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan hazırlanan normalleşme takvimine göre 21 Haziran'a kadar 3 aşamalı olarak belirlenen takvimde Hac ve umre ziyaretlerinin yapılamayacağı açıklandı.
Buna göre, 28-30 Mayıs tarihleri itibariyle Suudi Arabistan'da, Mekke hariç tüm şehirlerde 06.00-15.00 arası sokağa çıkmak serbest olacak. Özel araçlarla şehirler arası ve bölgeler arası seyahat yapılabilecek. AVM'ler açılırken, güzellik salonları spor salonları ve sinemalar sosyal mesafe nedeniyle kapalı olacak.
Takvimin 2. aşamasındaysa, 31 Mayıs 20 Haziran arasında Mekke hariç tüm şehirlerde sokağa çıkma serbestisi akşam 20.00'a kadar uzatılacak. Restoran ve kafeler açılırken, güzellik salonları, spor salonları ve sinemalar sosya mesafe gerekçesiye kapalı kalmaya devam edecek. Mekke hariç camiler de toplu ibadete açılacak. Takvime göre çalışma yasakları da sonlandırılırken, iç hatlarda uçuşlar başlayacak. Uluslararası uçuşlarsa kapalı kalmaya devam edecek. Bu tarihlerde 50 kişiden fazla toplanmalara da izin verilmeyecek.
Suudi Arabistan 3. aşamaya 21 Haziran tarihinden itibaren geçecek. Bu tarihten itibaren hayat uluslararası uçuşların kapalı kalması dışında tamamen normale dönecek. Öte yandan umre ve hac ziyaretleri de kapalı kalmaya devam edecek.
Mekke'de ise normalleşme süreci 28 Mayıs- 20 Haziran tarihlerinde başlayacak, 2. aşamaya ise 21 Haziran tarihinde geçilecek.