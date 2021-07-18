EKONOMİ
Giriş Tarihi : 18-07-2021 00:52

ARABİSTANDA 40 YILLIK YASAK KALDIRILDI

Arabistan

ARABİSTANDA 40 YILLIK YASAK KALDIRILDI

        Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Suudi Arabistan Odalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, belirlenen çalışma saatleri içinde satıcıların, çalışanların ve müşterilerin namaz kılmasına imkan tanıyacak şekilde mağazaların açık tutulmasına ve tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerine devam etmesine izin verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, kararın, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler çerçevesinde, satıcıların ve müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, namaz vaktinde kapanma dolayısıyla kalabalığın ve uzun süre beklemeyi engellemek amacıyla alındığı kaydedildi.

ETİKETLER: Arabistan yasaklar
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