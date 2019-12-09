Antalya'da hekimlere robotik cerrahi sistem kursu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydınlı, "Tüm cerrahlarımız robot simülasyonuna geçerek dikiş attı ve robotu kullanmayı öğrendi. Cerrahlara robotla nasıl nakil yapılacağı gösterildi." dedi.

Akdeniz Üniversitesince düzenlenen "Organ Nakli Günleri 2019"a katılan hekimler, robotik cerrahi sistem üzerinde uygulama yaptı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde, "Organ Nakli Günleri 2019"a yurt içi ve dışından katılan hekimlere Da Vinci Robotik Cerrahi Sistem hakkında kurs verildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Türkiye'de ilk kez robotik yöntemle organ nakli gerçekleştirildiğini ve operasyonun canlı olarak 20 ülkeden izlendiğini söyledi.

Bugün ise sistemin kullanılışı hakkında bir eğitim programı düzenlediklerini belirten Aydınlı, hekimlere önce uzmanlar tarafından teorik bilgiler verildiğini ifade etti.

Kurs kapsamında uygulamalı eğitim de gerçekleştirildiğini dile getiren Aydınlı, "Tüm cerrahlarımız robot simülasyonuna geçerek dikiş attı ve robotu kullanmayı öğrendi. Cerrahlara robotla nasıl nakil yapılacağı gösterildi." dedi.

Robotik yönteminin hem cerrah hem de hastaya önemli kolaylıklar sunduğunu anlatan Aydınlı, "Robotik yöntemiyle cerrah, internet üzerinden bağlanıp, buradaki bir konsolla farklı bir ülkede de olsa hastaya işlem yapabilir. Cerraha böyle bir kolaylık sağlıyor. Robotun görsel ve kullanım avantajları da var." diye konuştu.

Bu yöntemle hastalara da daha az kesik uygulandığını belirten Aydınlı, bunun, yaranın daha hızlı iyileşmesini ve hastanın kısa sürede taburcu edilmesini sağladığını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi olarak organ naklinde her zaman öncü olduklarını vurgulayan Aydınlı, teknolojik imkanların kullanılması noktasında da iyi bir konumda bulunduklarını söyledi.

Organ Nakli Günleri'ne yurt içi ve dışından yaklaşık 350 kişinin katıldığını ifade eden Aydınlı, iki gün boyunca verimli toplantılar ve operasyonlar yaptıklarını bildirdi.

Aydınlı, katılımcıların da programdan çok etkilendiğini ve olumlu görüşler aldıklarını belirtti.