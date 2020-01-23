Anksiyete normal ve genellikle sağlıklı bir duygudur. Bununla birlikte, bir kişi düzenli olarak anormal düzeyde kaygı hissettiğinde, tıbbi bir bozukluk haline gelebilir. Peki, anksiyete ne demek? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülen ve ortalama olarak başlangıç yaşı 30'lu yaşlar olan anksiyete yani kaygı bozukluğu; genetik faktörler, kalp hastalıkları, uyku bozuklukları, kendini değersiz hissetme, duygusal şiddete maruz kalma, aşırı koruyucu bir tutuma maruz kalma gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşmaktadır. Peki, anksiyete ne demek? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU NE DEMEK?

Anksiyetenin diğer ismi kaygı bozukluğudur. Sürekli olarak gelecek hakkında düşünüp bir şeyler için kaygı ve endişe duymaya anksiyete denir. Anksiyete bozukluğu olan birey günlük yaşamında hiçbir şey yapmak istemez çünkü kafasındaki düşüncelerden dolayı bir şey yapsa da keyif alamaz. Anksiyete bozukluğu olan birey aile ve iş ortamındaki bireylerle iletişim kurmada güçlük çekebilir. Bu durum sosyal hayatın sekteye uğramasına neden olur. İletişim kuramayan birey bir süre sonra içine kapanacaktır ve anksiyete bozukluğunun derecesi gittikçe artacaktır.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU TÜRLERİ

Anksiyete, birkaç farklı bozukluğun önemli bir parçasıdır.

Bunlar:

Panik bozukluğu: beklenmedik zamanlarda tekrarlayan panik atak geçirme. Panik bozukluğu olan bir kişi bir sonraki panik atak korkusuyla yaşayabilir.

Fobi: Belirli bir nesne, durum veya faaliyetten aşırı korku

Sosyal kaygı bozukluğu: Sosyal durumlarda başkaları tarafından yargılanma korkusu.

Obsesif kompulsif bozukluk: Belirli, tekrarlanan davranışlar gerçekleştirmenize neden olan tekrarlayan irrasyonel düşünceler

Ayrılık kaygısı bozukluğu: Evden veya sevdiklerinden uzak olma korkusu.

Hastalık kaygı bozukluğu: Sağlığınızla ilgili kaygı (eski adıyla hipokondri).

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB): Travmatik bir olayı takiben kaygı.

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ANKSİYETE NEDEN OLUR?

Anksiyeteye neden olan bazı faktörler şunlardır:

– Genetik faktörler

– Kalp hastalıkları

– Doğal afetlerin yaşanması

– Stresli bir durumla karşılaşılması

– Büyük çaplı kazalar

– Uyku bozuklukları

– Yeme bozuklukları

– Sevilen birini kaybetmek

– Sevilme duygusunu hissetmeme

– Kendini değersiz hissetme

– Aşırı koruyucu bir tutuma maruz kalma

– Baskı altında olma

– Fiziksel şiddete maruz kalma

– Duygusal şiddete maruz kalma

– Sınav kaygısı

– Travma oluşturabilecek bir olay yaşama

ANKSİYETE BELİRTİLERİ

– Özgüvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek

– Başkaları ile konuşmanın zor olduğuna inanmak

– Toplum içinde konuşmaktan ve yemek yemekten çekinmek

– Gergin, kaygılı, sıkıntılı ve tanımlanamayacak şekilde tuhaf hissetmek

– İnsanların sözleri ile zihnini meşgul etmek

– Çevreden kopmak, kaçmak istemek

– Kas ağrısı çekmek

– Hızlı nefes alıp vermek

– Çabuk gerilmek

– Titremeye, sallanmaya başlamak

– Umutsuz hissetmek

– Devamlı ağlama isteği

– Konsantre olamamak

– Çabuk yorulmak

– Uykusuzluk çekmek

– Hatırlamakta zorlanmak

– Üzüntülü durumlara yoğunlaşmak

ANKSİYETE TEDAVİSİ

Tedaviler psikoterapi, davranış terapisi ve ilaç kombinasyonundan oluşacaktır. Bunun için ilk yapılması gereken ise öncelikle psikiyatri uzmanına başvurmaktır. Tedavi öncesi kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçilmektedir. Anksiyete belirtilerinin fiziksel hastalıklar yüzünden oluşup oluşmadığını anlamak için çeşitli testler ve incelemeler yapılmalıdır.

İlaç tedavisi: Çeşitli depresyon ilaçları (anti depresanlar), anksiyete tedavisinde semptomları önlemek için kullanılır.

Psikolojik terapi: Bilişsel davranışçı terapi ve konuşma terapisiyle, olumsuz düşüncelerin yerine olumlu düşünceleri koymayı öğrenmek mümkündür. Bilişsel davranışçı terapi, kişilerde anksiyeteye sebep olan düşüncelerin köküne inmeyi ve sorunun çözümü için farklı davranış alışkanlıkları edindirmeyi sağlamaktadır.

Anksiyete tedavisi için bu yöntemlerden biri ya da ikisi bir arada da kullanılabilmektedir. Kişiye uygun hangi tedavinin uygulanacağı ise doktor ve kişinin birlikte karar vereceği bir süreçtir. Anksiyete tedavisi herkes için aynı değildir.