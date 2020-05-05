EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-05-2020 13:58

ANKARA'ya TEST LABORATURI KURULUYOR

Test Laboratuarı

ANKARA'ya TEST LABORATURI KURULUYOR

Sanayi Bkanı Mustafa Varank Ankara'da da   4000 kapasiteli test laboratuarı kurulacağını, 11 Mayıstan itibaren de bütün fabrikaların tam kapasite çalışacağını  açıkladı.

ETİKETLER: tast Fabrika laboratuar
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