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Giriş Tarihi : 31-07-2020 11:56   Güncelleme : 31-07-2020 12:05

ANKARA'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

ANKARA'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

ANKARA'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

    Ankara'da, Kurban Bayramı öncesi otomobil ve TIR'lar ile kente uyuşturucu sokmaya çalışan 37 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Operasyonlarda TIR ve otomobillerin lastiklerinin içine gizlenmiş 152 kilo esrar, 20 kilo eroin ele geçirildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği belirlenen şüphelilere yönelik 15 ayrı operasyon yapıldı. Polisin uzun süren takibi sonucu tespit edilen TIR ve otomobiller, kentin farklı giriş noktalarında durduruldu. Narkotik köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, araçların lastiklerinin içine gizlenmiş toplam 152 kilo esrar, 20 kilo eroin, 3 tabanca ve 28 adet mermi ele geçirildi.

      Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Kente uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 13'ü de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

ETİKETLER: uyuşturucu narkotik polis
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