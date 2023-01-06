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ANKARA'DA TOPLU TAŞIM ÜCRETLERİNİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

ANKARA'DA TOPLU TAŞIM ÜCRETLERİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

GÜNCEL HABERLER
Giriş Tarihi : 06-01-2023 22:27
ANKARA'DA TOPLU TAŞIM ÜCRETLERİNİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk UKOME toplantısında toplu ulaşıma zam konusunun konuşulacağını bildirdi. Buna göre, tam biletin 6,5 TL'den 9,5 TL'ye, öğrenci biletinin 3,5 TL'den 4,75 TL'ye, öğrenci abonmanın ise 90 TL'den 140 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, otobüslerde kullanılan CNG (sıkılaştırılmış doğalgaz) maliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak vergi muafiyeti veya indirim taleBEKLENİYORbinde bulundu. Maliyetlerdeki artış toplu taşımada zammı gündeme getirirken ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında konunun gündeme geleceğini bildirildi.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Ankara Büyükşehir Belediyesi zam Ulaşım ücretleri Otobüs
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