Ankara’da sokak ortasında kanlı infaz

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde meydana geldi.

Harun Kuyucu’nun yönetimindeki otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araçtan ateş açıldı.

Ateş edilen araç olay yerinden kaçarken Harun Kuyucu, vücuduna boynuna isabet eden kurşun ile ağır yaralandı.

FOTO: İHA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Harun Kuyucu’nun otomobilinin içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Harun Kuyucu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı