Ankara'da peş peşe depremler

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ankara'daki 4.5 ve 3.8'lik depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Dün akşam art arda meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremlerin ardından bu sabah da Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan son dakika bilgilendirmesinde, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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Önce Manisa ardından Ankara

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde, 06.54'te ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 7 kilometre derinliğinde, ikinci deprem ise yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan son dakika bilgilendirmesinde, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.



Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre

herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını

yaptı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Ankara'daki 4.5 ve 3.8'lik depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Saat 09.12'de 3.6, 08.55'te 3.0 ve 08.36'da da 4.0 büyüklüğünde yeni depremler meydana geldi.

AFAD: MANİSA'DA 212, ANKARA'DA 10 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından şu açıklamalar yapıldı:

Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir.

Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır.



ŞİDDETLİ DEPREMLER... İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Dün akşam Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi birçok ilde de hissedildi. AFAD can kaybı ve yaralanma olmadığını duyururken Manisa Valiliği, Manisa Valisi ve Akhisar Belediye Başkanından peş peşe açıklamalar geldi. Depremin ardından ilk yarım saatte 11 olmak üzere 72 artçı sarsıntı kaydedildi.

GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli depremler kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şimdiye kadar en büyüğü 4,3 olan 72 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre; Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 72 artçı deprem yaşandı. Bu sarsıntıların 18'inin büyüklüğü 3 ve üzerinde hesaplandı. Bölgede 23.17'de meydana gelen en büyük artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.

AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AYIK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, merkez üssü Kozayağı Mahallesi ile ilçe merkezi yakınlarında yaşanan 2 depremde deÿcan kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Mahalleleri gezerek hasar tespit çalışmasında bulunduklarını aktaran Ayık şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun, şu ana kadar can kaybı ve yaralanan yok. İlk deprem, Kozayağı Mahallesi, ikincisi ise ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Mahalleleri gezerek hasar tespitinde bulunuyoruz. Şu ana kadar gelen bir yıkım ihbarı yok."

MANSUR YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.