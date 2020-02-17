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Ankara'da okulda dehşet!

Ankara'da lisede hizmetli olarak çalışan Murat E. tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında tabancayla vurarak yaraladı. Okula gelen polisin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat E., aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği de ''Öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır'' diye açıklama yaptı.