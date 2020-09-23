Giriş Tarihi : 23-09-2020 20:00 Güncelleme : 23-09-2020 20:06
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ANKARA'DA KOVİD-19 ARTIŞ HIZINDA YAVAŞLAMA BAŞLADI
ANKARADA KRONAVİRÜS
Ankara'da tırmanışa geçen korona virüs hasta sayıları, tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı.
Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, "Ben bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz. Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz. Yaptığımız her şey kendimiz için" dedi.