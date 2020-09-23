SAĞLIK
Giriş Tarihi : 23-09-2020 20:00   Güncelleme : 23-09-2020 20:06

ANKARA'DA KOVİD-19 ARTIŞ HIZINDA YAVAŞLAMA BAŞLADI

ANKARADA KRONAVİRÜS

ANKARA'DA KOVİD-19 ARTIŞ HIZINDA YAVAŞLAMA BAŞLADI

          Ankara'da tırmanışa geçen korona virüs hasta sayıları, tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı.

         Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, "Ben bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz. Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz. Yaptığımız her şey kendimiz için" dedi. 

Kaynak : Yeniçağ

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
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