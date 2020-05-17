ANKARA'DA HASTANELERDE ASKİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ASKİ, Ankara'da sürdürdüğü altyapı çalışmalarını 4 günlük sokağa çıkma yasağndan da yararlanarak hastanelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenileme çalışmalarını da hızlandırdı.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu bilgileri verdi: “Kızılay Sokak içerisinde yer alan ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nin bahçesinden geçen atıksu hattı, Hacettepe Üniversitesi , Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kanal hatlarına kadar gidiyor. Eskiyen ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan hat sık sık arızalanıyordu. Noktasal kazı ile giderilemeyen arızanın çözümü için kapsamlı bir çalışma başlattık. Proje kapsamında Kızılay Sokak’ta içme suyu ve atık su hattı imalatı yapımını sürdürüyoruz. Ayrıca ekiplerimiz yağışlı havalarda meydana gelen yağmur suyu göllenmelerinin önüne geçebilmek için bölgeye yağmur suyu hattı imalatı da yapıyor.” Toplam 600 metrelik yeni hattın tamamlanmasıyla birlikte Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm altyapı sorunlarını kısa süre içinde çözeceklerini belirten Öztürk, “İçme suyu hattı üzerinde yapılan gece dinlemesi ile de 5 ayrı noktada fiziki kaçak da tespit ettik. Bu 5 noktada saniyede 8 litre fiziki kaçağa müdahale ederek arızayı giderdik” dedi.
Kaynak : Yurt Gazetesi