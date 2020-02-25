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Ankara'da feci kaza.

Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti.