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ANKARA'DA EKMEK 5 LİRA..

Ankara'da Ekmek 5

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 25-11-2022 21:37
ANKARA'DA EKMEK 5 LİRA..

Başkentte Ekmeğe Yüzde 25 Zam

Başkentte ekmeğe yüzde 25 zam. 200 gram ekmek 5 lira olacak.

 Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu, bugün toplandı. AKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar’ın başkanlığında yapılan toplantıda ekmeğe zam kararı çıktı. Artan maliyetlerde göz önünde bulundurularak 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya çıkmasına karar verildi.

Yeni fiyat tarifesi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasının ardından karar bağlanacak.

 

 

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Ankara Ekmek zam
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