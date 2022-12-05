ANKARA'DA DAMACANA SUYA YENİDEN ZAM ANKARA'DA DAMACANA SUYA YENİDEN ZAM GÜNCEL HABERLER Giriş Tarihi : 05-12-2022 21:18 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Ankara’da acil durum toplanma alanları yayınlanmaya başladı Göç İdaresi Başkanlığı göçle ilgili son verileri Açıkladı: ADMİN KULLANICI ETİKETLER: Damacana Su zam YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SURİYE'DE EKONOMİK KRİZ PROTESTOLARI : 2 ÖLÜ ANKARA'DA DAMACANA SUYA YENİDEN ZAM AÇIK CEZAEVİ HÜKÜMLÜLERİNİN İZİNLERİ YENİDEN 2 AY UZATILDI AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ (EUROSTAT) : KASIM AYI ENFLASYONU %10 DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ NE DURUMDA ? AVRUPA MERKEZ BAŞKANI: FAİZLERİ ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ 46.SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN İNDİRİMLERİ 15 KASIMA KADAR SÜRÜYOR MANTAR ÇEŞİTLERİ BİLİNMELİ KULÜPLERİN BORÇLARININ TOPLAMI KPSS DBHT sınavı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması