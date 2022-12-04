Ankara’da acil durum toplanma alanları yayınlanmaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarını, resmi internet sitesi ve Başkent Mobil üzerinden yayınlamaya başladı.

ABB, olası bir depreme karşı afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Bu çerçevede Büyükşehir, AFAD tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarının listesini yayınlıyor. Çalışmayla yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden Akyurt'tan Nallıhan'a, Şereflikoçhisar'dan Çankaya'ya kadar 25 ilçedeki, toplam bin 688 afet ve acil durum toplanma alanına ulaşabilecek.

Yurttaşlar, ABB'nin resmi internet sitesine girip ‘Toplanma Alanları' sekmesine tıklayarak ya da https://www.ankara.bel.tr/toplanma-alanlari adresi üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını, konumuyla birlikte harita üzerinden görebilecek. Toplanma alanlarına, Başkent Mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek. (ANKA)