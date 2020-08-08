Giriş Tarihi : 08-08-2020 08:35 Güncelleme : 08-08-2020 08:41
5OKUNMA
Ankara Tabipler Odasından açıklama
ATO
ATO: SAĞLIKÇILAR YÜZDE 60’A VARAN GELİR KAYBI YAŞADI
Ankara Tabip Odası (ATO), koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık emekçilerinin Haziran ayında gelirlerinde yüzde 60'a varan kayıplar yaşadığını açıklayarak, Ankara’daki hastanelerde sağlıkçılara ek ödeme yapılmadığını duyurdu.
Yazılı açıklama yapan ATO, sağlık çalışanları Haziran ayında gelirlerinde yüzde 40-60 oranında kayıp yaşadıklarını kaydederek, “İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde hastane gelirlerinin yetersizliği ve Maliye Bakanlığından ek bir ödeme yapılmamasından ötürü döner sermaye dağıtamayacakları bilgisini aldık” ifadelerini kullandı.
Yoksulluk sınırının 7 bin 900 lira olduğuna dikkat çeken ATO, performansa dayalı ücret sisteminin sağlıkçılar arasındaki ücret ve ödeme dengesini bozduğunun altını çizerek, şunları belirtti:
“Sağlık Bakanının pandemi sürecinde özveriyle çalışan ve yaşamlarını tehlikeye atarak mesleki faaliyetlerini yapan her kademedeki sağlık çalışanına tavandan ek ödeme yapılacağı açıklamasının ardından; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sağlık çalışanları arasında eşitsiz bir şekilde ek ödeme dağıtımı yapıldı. Yine Bakan tarafından birinci basamak sağlık çalışanlarına da ek ödeme yapılacağının duyurulmasına rağmen Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) hiçbir sağlık çalışanına bu dönemde ek ödeme yapılmadı.”
‘ANKARA’DA EK ÖDEME YAPILMADI’
“Yeniden açılma ile birlikte Haziran ayında ise Ankara’daki pandemi hastanelerinin hiçbirinde ek ödeme yapılmadığı gibi normal sağlık hizmeti sunan; yeniden açılan hastanelerin de önemli bir kısmında da hiçbir sağlık çalışanına ek ödeme yapılmamıştır. Pandemi olmayan 4 hastanede bir miktar ek ödeme yine eşitsizlikler içerecek şekilde dağıtılmıştır. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde hastane gelirlerinin yetersizliği ve Maliye Bakanlığından ek bir ödeme yapılmamasından ötürü döner sermaye dağıtamayacakları bilgisini aldık.”
“Her kriz döneminde olduğu gibi bu krizin bedelini de yine emekçiler ödemektedirler. Kaldı ki enfekte olmaları durumunda Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmediğinden hak kayıplarına uğramakta, ücretler kesilmekte ve adeta mağduriyetleri cezaya dönüştürülmektedir.”