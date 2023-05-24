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ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı

ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 24-05-2023 12:30   Güncelleme : 24-05-2023 12:30
ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı

ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı aranmaktadır. Tercihen Gölbaşı'nda ikamet etmelidir.

0533.598 57 40

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