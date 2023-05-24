ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 24-05-2023 12:30 Güncelleme : 24-05-2023 12:30 27 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. Temizlik ve çay için çalışma arkadaşı ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı aranmaktadır. Tercihen Gölbaşı'nda ikamet etmelidir. 0533.598 57 40 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Bulaşıkçı ve Garson Sürekli çalışacak depo elemanı Boyacı, Kaportacı Ustaları İVEDİK'te Tabela Atölyesine Servis Şoförü 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Manikürcü Pedikürcü ve Erkek Berberi ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne ÇAYYOLU Gordion AVM'ye Aşçı Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı ERTÜRK Çikolata depo bölümüne Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri GENÇ Bahçıvan. Usta, Kalfa.