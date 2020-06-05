SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-06-2020 06:54
ANKARA ÇUBUK DEMİRCİ MAHALLESİ KARANTİNAYA ALINDI
ANKARA ÇUBUK DEMİRCİ MAHALLESİ KARANTİNA ALTINA ALINDI
Çubuk Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasının 14 gün süreceği belirtilerek, “İlçemiz Demirci Mahallesi’nde görülen ‘Covid-19’ vakalarındaki artış nedeni ile salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla adı geçen mahallede Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” Açıklamasında bulunuldu.