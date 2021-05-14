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Giriş Tarihi : 14-05-2021 13:06

ANKARA BÜYÜKŞEHİRDE 8 ADET GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

ANKARA BÜYÜKŞEHİRDE 8 ADET GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait sekiz adet gayrimenkul satışa sunuluyor.

       Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait sekiz adet gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satışı yapılacak.
       İhale, 27 Mayıs 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.
 

ETİKETLER: Ankara Büyükşehir gayrimenkul ihale satış
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