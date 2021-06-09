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Giriş Tarihi : 09-06-2021 18:52

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI

       Ankara Büyükşehir Belediyesi 65 KPSS puanıyla zabıta memuru alımı yapıyor. Başkentte zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adayların, ABB'nin www.ankara.bel.tr internet adresinden ön başvuru formunu doldurarak 14-30 Haziran 2021 tarihleri arasında şahsen başvurmaları gerekiyor. 

      Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta memur alımı başvuru şartları belli oldu. ABB'ye en az 65 KPPS puanıyla boş kadrolara açıktan atama yoluyla kadın ve erkek toplam 250 zabıta memuru atanacak. Devlet kurumlarında kadrolu memur olmak isteyen adayların yakında takip ettiği Ankara memur alımı ilanına yapılan başvuruların yazılı ve sözlü sınavları 6-16 Temmuz 2021 günlerinde yapılacak.

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