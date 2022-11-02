ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini beklentilere paralel olarak 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığa yükseltti.
Böylece Fed, üst üste dördüncü kez faizi 75 baz puan artırmış oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell, Türkiye saatiyle 21.30’da karara ilişkin açıklama yapacak.
Oybirliğiyle alınan kararın ardından ABD borsalarında yükseliş görülürken, Euro/dolar paritesi yükselişe geçti.
Faiz kararı sonrası dolar kurunun güçlenmesi; altın ve kripto para piyasasının olumsuz etkilenmesi bekleniyor.
Fed açıklamasında “Faizler ‘yeterli derecede kısıtlayıcı’ olana kadar faiz artışlarının devam etmesine ihtiyaç var” denildi.
Bugünkü karar sonrasında piyasada 14 Aralık’taki toplantıda 75 yerine 50 baz puanlık artış ihtimali arttı.