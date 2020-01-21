SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-01-2020 13:10   Güncelleme : 21-01-2020 13:24

Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor

Ameliyattan en az 4 hafta önce sigarayı bırakan hastalarda komplikasyon gelişme riskinin azaldığı belirtildi.

Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Newcastle Üniversitesi, Dünya Anestezi Uzmanları Toplulukları Federasyonu ile ortaklaşa yürüttüğü araştırma, 4 hafta boyunca kesintisiz sigaradan uzak kalanların vücutlarının önemli organlarına daha iyi kan akışı sağlandığını, yapılan tetkiklerde yüzde 19'a kadar iyileşme gözlendiğini ortaya koydu. 

Araştırma ayrıca, ameliyattan yaklaşık 4 hafta önce sigarayı bırakanlarda, anesteziye bağlı komplikasyon gelişme olasılığının, sigara içenlere göre azaldığını, ameliyattan 6 ay sonra da daha iyi sonuçların elde edildiğini gösterdi.

Hastalara acil olmayan ameliyatlar öncesi sigarayı bırakmaları için zaman tanınmalı

DSÖ'nün tütün kullanımıyla mücadele biriminin yöneticisi Dr. Vinayak Prasad, araştırma raporunun, hastalara küçük ve aciliyeti olmayan ameliyatlardan önce sigarayı bırakmaları için zaman tanınmasının avantajlarını kanıtlar nitelikte bulgular içerdiğini söyledi.

Bir diğer DSÖ yetkilisi Dr. Shams Syed de ameliyat sonrası oluşan komplikasyonların hem sağlık çalışanları hem de hasta için büyük bir yük olduğuna işaret etti.

Sigara tiryakilerinin, ameliyatlardan sonra kalp ve akciğer fonksiyonlarının bozulması, enfeksiyonlar ve yara iyileşmesinin gecikmesi gibi komplikasyonlar konusunda sigara içmeyenlere göre daha fazla risk altında olduğu ifade ediliyor.

ETİKETLER: dünya sağlık örgütü dsö sigara ameliyat komplikasyon
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 18 18
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA