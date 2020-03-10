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Giriş Tarihi : 10-03-2020 16:26

Amasya'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Amasya'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Tokat'tan Amasya yönüne giden İbrahim Balçık idaresindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyas köyü mevkisinde, şarampole devrildi.

Kazada, Ayşe Demir olay yerinde, Necmettin Demir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü İbrahim, Sevgi, Yiğit ve Filiz Balçık ile Sare, Güner ve Osman Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER: amasya minibüs trafik kazası şarampol tokat
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