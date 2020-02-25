EKONOMİ
Giriş Tarihi : 25-02-2020 17:30   Güncelleme : 25-02-2020 17:31

Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 326 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 326 bin liraya geriledi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 950 lira, en yüksek 329 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 azalışla 326 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 57 milyon 964 bin 476,24 lira, işlem miktarı ise 3.263 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 66 milyon 656 bin 619,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

 

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