EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-01-2020 10:00

Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlarken, dün kapanışta çeyrek altın 484 liradan liradan işlem gördü. Altının gram fiyatının 296 lira civarında seyrettiği haftada altının, döviz kurları ile paralel olarak fiyatlarda değişiklik yaşanabiliyor. İşte altın fiyatlarında son durumu...

Altın fiyatlarında son durum ne?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 21 OCAK

Çeyrek altın: 484 Lira

Yarım altın: 969 Lira

Gram altın: 296 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 993 Lira

Tam altın: Bin 933 Lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Yemen´de hafta sonu gerçekleşen füze saldırısı sonrası bölgedeki gerilimlerin yükselmesiyle altın fiyatlarında görülen artış, yerini düşüşe bıraktı.

Değerli metallerde;

– gümüş yüzde 0.10 düşüşle 18.055 dolardan,

– altın değişmeyerek 1,560.40 dolardan,

– bakır değişmeyerek 2.8455 dolardan,

– platin yüzde 0.81 düşüşle 1,016.50 dolardan,

– paladyum yüzde 2.25 artışla 2,275 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise gram altın 296 liraya, çeyrek altın 485 liraya ve Cumhuriyet altını da 2.007 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarında ise söz konusu jeopolitik gerilimlere paralel olarak görülen artış eğilimi devam ederken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Mohammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan müttefiklerin, 5-6 Mart tarihlerinde üretim kısıtlamalarına yönelik görüşeceklerini açıkladı.

Türkiye´de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.83 artışla varil başına 65.39 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.68 artışla 58.94 dolara yükseldi.

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