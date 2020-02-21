Altın fiyatlarında olağanüstü yükseliş

Dün 518 TL'yi gören çeyrek altın bugün 529 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi. Bir haftada çeyrek altın fiyatındaki yükseliş yüzde 4,5'i aştı. Hem uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yükseliş, hem dolar endeksinin artması, hem de TL'de artan değer kaybı, altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Geçen haftayı 502 TL'den, dünü 517 TL’den kapatan çeyrek altının fiyatı, bugün 529 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi. Sadece son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, TL bazında yüzde 4,5'i aştı. Altın fiyatlarındaki artışta, yurt dışı kaynaklı iki, yurt içi kaynaklı bir neden öne çıktı.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ NELER?

Çin'deki corona virüsü salgınının uluslararası yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmesiyle, altının ons fiyatı 20 Ocak-21 Şubat arasındaki dönemde 1560 dolardan 1636 dolara yükseldi.

Bu süreçte dolar endeksi de yaklaşık yüzde 2 artınca, altının TL karlığı daha da artmış oldu.

İdlib kaynaklı olarak jeopolitik gerilimlerdeki artışla birlikte TL'de değer kaybının hızlanması ve dolar/TL kurunun 6,10’un üzerine çıkması da altına yaradı.

Altın ve dolar değer kazanıp, TL değer kaybederken, altın yine yatırımcısına yüksek getiri sağladı.

YILDIRIMTÜRK: DOLAR ENDEKSİ ETKİLİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki yükselişin hem dış hem de iç nedenleri olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası piyasalarda altının dolar cinsinden fiyatının yükselişinde birinci etkenin, Çin’de ortaya çıkan ve küresel ekonomiyi sarsmaya başlayan corona virüsü salgını olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, salgının akıbetinin de bundan sonraki fiyatlar için belirleyici olacağını söyledi.

Savaşlar sırasında altın fiyatlarının arttığını, virüs salgınının da bir tür biyolojik savaş olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, bu durumlarda üretimde ve ekonomik büyümede düşüş görüldüğünü, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiğini dile getirdi.

Yıldırımtürk, dolar endeksinin de arttığını, bunun da TL cinsinden altın fiyatlarını arttırdığına işaret etti.

Hem küresel hem de iç piyasalarda öngörülebilirliğin çok zayıfladığına dikkat çeken Yıldırımtürk, altındaki yükselişin iç nedenlerine dair de “İdlib gerilimi ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin TL’nin dolar karşısında değer kaybına neden oldu” dedi.

Dışarıda virüs, içeride İdlib geriliminin altın fiyatları için belirleyici olacağını söyleyen Yıldırımtürk, vatandaşın düğün gibi zorlayıcı durumlar olmadıkça son dönemde altın alamadığını söyledi.