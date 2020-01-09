Altın 24 saatte kaybettirdi

ABD ve İran arasındaki gerilimin yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü seyir izleyen altın son 24 saatte yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Yatırımcıların güvenli liman olarak sığındığı altın bu sefer şaşırttı. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimle yükselmişti. İran'ın Irak'ta ABD üslerini bombalamasıyla birlikte gram altın 309.7 liraya kadar yükselmişti. Dün tüm dünyanın odakladığı konuşmayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı ve saldırıda herhangi bir kaybın olmadığı açıkladı.

Bu noktadan sonra dolar ve altın tarafında sert gerileme görüldü. Gram altın 309 lira seviyelerinde 295.3 liraya kadar düştü. Gram altında kayıp yüzde 5'e yaklaştı.



Dolar tarafında ise 5.98 lira seviyeleri görülmüştü. Trump'ın açıklamalarının ardından düşüş hız kazandı ve dolar 5.90 lira seviyelerine kadar geriledi. Dolardaki kayıp da yüzde 1.5'e yaklaştı.

Euro ise 6.5890 lira seviyesinde seyrediyor. Brent petrol ise 70 dolar seviyelerinden gerilimin düşmesiyle birlikte 65 dolar seviyelerine geriledi.