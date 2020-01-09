EKONOMİ
Giriş Tarihi : 09-01-2020 09:40

Altın 24 saatte kaybettirdi

ABD ve İran arasındaki gerilimin yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü seyir izleyen altın son 24 saatte yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Altın 24 saatte kaybettirdi

Yatırımcıların güvenli liman olarak sığındığı altın bu sefer şaşırttı. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimle yükselmişti. İran'ın Irak'ta ABD üslerini bombalamasıyla birlikte gram altın 309.7 liraya kadar yükselmişti. Dün tüm dünyanın odakladığı konuşmayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı ve saldırıda herhangi bir kaybın olmadığı açıkladı.

Bu noktadan sonra dolar ve altın tarafında sert gerileme görüldü. Gram altın 309 lira seviyelerinde 295.3 liraya kadar düştü. Gram altında kayıp yüzde 5'e yaklaştı.

Dolar tarafında ise 5.98 lira seviyeleri görülmüştü. Trump'ın açıklamalarının ardından düşüş hız kazandı ve dolar 5.90 lira seviyelerine kadar geriledi. Dolardaki kayıp da yüzde 1.5'e yaklaştı.

Euro ise 6.5890 lira seviyesinde seyrediyor. Brent petrol ise 70 dolar seviyelerinden gerilimin düşmesiyle birlikte 65 dolar seviyelerine geriledi.

ETİKETLER: altın altın fiyatları abd iran
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA